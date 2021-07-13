13 Temmuz 2021, Salı
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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...
Pandemi dönemide sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında değişim sürüyor. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle araba piyasasında hareketlenme yaşanması bekleniyordu. Vatandaşlar bu süreçte araba sahibi olmak için sorgulamalarını sürdürüyor. Sıfır araba fiyatları cep yakarken, ikinci el fiyatları da beklenen seviyenin altına düşmedi. Fiat, Renault, Opel, Toyota ve Dacia gibi markaların kampanyaları yakından takip ediyor. İşte, Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 13.07.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 18:55
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