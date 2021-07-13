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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

Pandemi dönemide sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında değişim sürüyor. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle araba piyasasında hareketlenme yaşanması bekleniyordu. Vatandaşlar bu süreçte araba sahibi olmak için sorgulamalarını sürdürüyor. Sıfır araba fiyatları cep yakarken, ikinci el fiyatları da beklenen seviyenin altına düşmedi. Fiat, Renault, Opel, Toyota ve Dacia gibi markaların kampanyaları yakından takip ediyor. İşte, Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 18:55
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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi. Uçak modu kapandı. Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre artışlar yaşandı. İlk kez araç sahibi olmak isteyenler veya aracını satarak yeni araç sahibi olmak isteyenler umduğunu bulamadı. Markaların sıfır araçlarda düzenlediği kampanyalar bir nebzede olsa yüzleri güldürdü. Yaz ayları nedeniyle piyasasının hareketlenmesi araba alacakları beklentiye soktu. Ancak sektör temsilcileri tarafından gelen yorumlar hevesleri kırıyor. İşte, Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artıyor. Ülkemizde satılan uygun fiyatlı sıfır araçları haberimizde derledik.

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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

İşte sıfır araç fiyatları

FİAT

Egea: 159 bin 900 TL- 293 bin 900 TL

Egea Hatchback: 176 bin 900 TL – 301 bin 900TL

Egea Cross: 182 bin 900 – 307 bin 900

Panda: 168 bin 900- 212 bin 900

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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

500 L: 216 bin 900- 226 bin 900

Egea Station Wagon: 218 bin 900-307 bin 900

500 X: 231 bin 100- 338 bin 100

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Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

TOYOTA

Yaris: 228 bin 400 TL- 376 bin 500 TL

Corolla: 2200 bin 200 TL- 398 bin 50 TL