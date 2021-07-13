Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...

Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi. Uçak modu kapandı. Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre artışlar yaşandı. İlk kez araç sahibi olmak isteyenler veya aracını satarak yeni araç sahibi olmak isteyenler umduğunu bulamadı. Markaların sıfır araçlarda düzenlediği kampanyalar bir nebzede olsa yüzleri güldürdü. Yaz ayları nedeniyle piyasasının hareketlenmesi araba alacakları beklentiye soktu. Ancak sektör temsilcileri tarafından gelen yorumlar hevesleri kırıyor. İşte, Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...