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Haberler Galeri Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçileri ve taşeron çalışanlarının maaş zammı için detaylar belli oldu. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam için hükümetin teklifi ortaya çıktı. 2021-2022 yılı için geçerli olacak zam için işçilerin meraklı bekleyişi sürüyor. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2021 17:58
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Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Taşeron ve kamu işçilerinin maaş zammı netleşmeye başladı. 5 Temmuz'da yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ortaya çıkmasının ardından gözler işçi maaş zammına çevrildi. Hükümet tarafından ilk teklif belli oldu. Açıklamanın gelmesinin ardından 700 bini aşkın işçinin 2021-2022 yılının maaş zammı belli olacak. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

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Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

2021 İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

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Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMINDA FLAŞ GELİŞME

Hak-İş'in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, görüşmeleri devam eden 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' hakkında şu ifadeleri kullandı:

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Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

"Kamudaki taşeron sorununu örgütlenerek, mücadele ederek çözdük. Belirli bir noktaya gelen bu konuda, şimdi yeni bir aşamadayız. Kamu Çerçeve Protokolü içerisinde bu kapsamdaki arkadaşlarımızın mevcut sorunlarını çözecek, yeni bir süreci başlatmış olacağız. Kamu Çerçeve Protokolü'nün yakında, başarılı şekilde hayata geçeceğine inanıyorum. Sosyal diyalog çerçevesinde ilgili taraflar olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum."