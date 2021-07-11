Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...

4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçileri ve taşeron çalışanlarının maaş zammı için detaylar belli oldu. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam için hükümetin teklifi ortaya çıktı. 2021-2022 yılı için geçerli olacak zam için işçilerin meraklı bekleyişi sürüyor. İşte, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...