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Haberler Galeri 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

Son dakika... Bayram harçlığı verilecek mi? Son günlerde sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı'nın e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler söz konusu ödemelerin yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.07.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 16:31
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500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ile ilgili paylaşımların yapılmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, son günlerde bayram harçlığı verileceği iddiaları ortaya atıldı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmıyor. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

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500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.