500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...

Son dakika... Bayram harçlığı verilecek mi? Son günlerde sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı'nın e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler söz konusu ödemelerin yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.07.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 16:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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