11 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması nedeniyle, emekliler ikramiye ödemelerini için tarih açıklamasını bekliyordu. Emekliler, Temmuz ayı itibariyle zamlı maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu. İşte, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2021 18:17
  • 1
  • 9
SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi günleri için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak belirlenmişti. İşte, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EMEKLİ BAYRAM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere verilecek ikramiyelerin ödeme günleri şu şekilde:

  • 3
  • 9
SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021 Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri:

17, 18, 19, 20 21 Temmuz olanların: 13 Temmuz Salı

22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların: 14 Temmuz Çarşamba

Emekli Sandığı: 15 Temmuz Perşembe

Bağ-Kur emeklileri: 16 Temmuz

  • 4
  • 9
SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

  • 5
  • 9
SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.