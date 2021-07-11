SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması nedeniyle, emekliler ikramiye ödemelerini için tarih açıklamasını bekliyordu. Emekliler, Temmuz ayı itibariyle zamlı maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu. İşte, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?