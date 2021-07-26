26 Temmuz 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...
Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak bilinen sigorta türleri kapsamında çalışan vatandaşların iş hayatlarına başladıktan sonra geçirmiş oldukları rahatsızlıklar sebebiyle, belirli şartların varlığı halinde, malulen emekli olmaları mümkündür. İşte, malulen emeklilik için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 21:02
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