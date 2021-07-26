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Haberler Galeri Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak bilinen sigorta türleri kapsamında çalışan vatandaşların iş hayatlarına başladıktan sonra geçirmiş oldukları rahatsızlıklar sebebiyle, belirli şartların varlığı halinde, malulen emekli olmaları mümkündür. İşte, malulen emeklilik için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 21:02
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Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

Ve son dakika açıklandı. 1800 günle emeklilik müjdesi. Yaş şartı aranmıyor. Malulen emeklilik için aranan şartlar nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Malullük ve malulen emeklilik ifadeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır. İncelemeler neticesinde çalışma gücünü, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle en az %60 oranında kaybeden çalışanlar malul olarak adlandırılır. Malulen emeklilik imkanından yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor.

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Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olacak çalışanların, kaybettikleri işleri nedeniyle sosyal devlet ilkesi gereğince elde edebilecekleri malulen emeklilik hakkının şartları genel olarak şu şekilde belirlenmiştir:

Hangi sigorta türü kapsamında çalıştıklarının bir önemi olmaksızın malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıldır sigortalı olması gerekiyor.

Bu 10 yıllık çalışma süresi içerisinde en az 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi şartı aranıyor.

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Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

En önemli şart ise sigortalı kişinin en az %60 ve üstünde çalışma gücü kaybı yaşadığına dair sağlık kurulu raporu alması oluyor.

4A (SSK) kapsamındaki sigortalıların işi bırakması gerekiyor.

4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların, kendi adlarına yaptıkları ticari işlere son vermeleri gerekiyor.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışanların görevlerini bırakmaları icap ediyor.

Tüm bu şartları birlikte sağlayan yurttaşlar, emeklilik koşullarını yerine getirmiş olarak emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

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Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR

Malullük kapsamında yer alan hastalıklardan aşağıda bahsedilmiştir.

Epilepsi (Sara)

Demans (Bunama)

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Kanser

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Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

Serebral Palsi

Multiple Skleroz (MS)

Şizofreni

Bipolar bozukluk (Duygu Durum Bozukluğu)

Retina Kanamaları

Görme Azlığı

Anemi

Behçet Hastalığı

Bacak, kol gibi organ kaybı

Böbrek Nakli

Akciğer Nakli