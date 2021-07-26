Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...

En önemli şart ise sigortalı kişinin en az %60 ve üstünde çalışma gücü kaybı yaşadığına dair sağlık kurulu raporu alması oluyor.

4A (SSK) kapsamındaki sigortalıların işi bırakması gerekiyor.

4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalıların, kendi adlarına yaptıkları ticari işlere son vermeleri gerekiyor.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışanların görevlerini bırakmaları icap ediyor.

Tüm bu şartları birlikte sağlayan yurttaşlar, emeklilik koşullarını yerine getirmiş olarak emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.