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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...

Emekli olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Emeklilerin ikinci kez tazminat alma hakkı bulunuyor. Çalışmaya devam eden emekliler iş yerlerinde bir yılı doldurdukları zaman tazminat hakkı kazanıyor. Emekli oldukları zaman istediklerinde işten çıkıp tazminat alma hakkına sahip olan emekliler ikinci kez tazminat almak için iş vereni tarafından işten çıkarılması gerekiyor. İşte, çifte tazminat hakkı için yapılması gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 19:23
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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...

Emekliye yeni kazanç fırsatı... İkinci tazminat hakkı bulunuyor. İş yerinden çıkarılmaları halinde tazminat alabilecekler. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli olduğunda tazminat alma hakkı kazanan vatandaşlar, ikinci tazminat için iş yeri sahibi tarafından işine son verilmesi gerekiyor. Yani emekli olduklarında tazminat alıp çalışmaya devam eden emekliler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor. İşte, çalışan emeklilerin maaşlarında kesinti yapılıyor mu? İkinci tazminat almak için ne yapmak gerekiyor?

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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...

Çalışan emeklilerin haklarına ilişkin pek çok sorusu oluyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor.

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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...

İSTİFAYA DİKKAT EDİN!

Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.

Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...

Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...

Ancak emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin de kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi şart.