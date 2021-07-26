26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...
Emekli olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Emeklilerin ikinci kez tazminat alma hakkı bulunuyor. Çalışmaya devam eden emekliler iş yerlerinde bir yılı doldurdukları zaman tazminat hakkı kazanıyor. Emekli oldukları zaman istediklerinde işten çıkıp tazminat alma hakkına sahip olan emekliler ikinci kez tazminat almak için iş vereni tarafından işten çıkarılması gerekiyor. İşte, çifte tazminat hakkı için yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 19:23
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