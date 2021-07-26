26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. Bu destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer alıyor. Sağlanan destek ödemelerine ilişkin açıklamaların detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 22:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 22:19
  • 1
  • 10
Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

Binlerce kişi almayı unuttu. SGK'da paranız kalmış olabilir. Başvuru yapan anında alabiliyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından veriliyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi halen devam ediyor. Ödemeler hakkında detayları haberimizde ele aldık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.

  • 3
  • 10
Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

  • 4
  • 10
Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

DOĞUM YARDIMI

15/052015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilmektedir.

  • 5
  • 10
Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...

YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor.

Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor.

Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.