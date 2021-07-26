26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...
Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. Bu destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer alıyor. Sağlanan destek ödemelerine ilişkin açıklamaların detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 22:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 22:19
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