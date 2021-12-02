Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl milyonlarca kişiye, çeyiz parası, emzirme yardımı, cenaze ve iş göremezlik gibi birçok başlık altında 'özel' ödemeler yapıyor. Başvuru yapmak veya kendisine para yatıp yatmadığını merak edenler için süreç oldukça basit işliyor. Birçok vatandaş ise devlet tarafından yapılan bu sosyal yardımların farkında dahi değil. Devlet tarafından sunulan imkanları haberimizde derledik...