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Haberler Galeri Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl milyonlarca kişiye, çeyiz parası, emzirme yardımı, cenaze ve iş göremezlik gibi birçok başlık altında 'özel' ödemeler yapıyor. Başvuru yapmak veya kendisine para yatıp yatmadığını merak edenler için süreç oldukça basit işliyor. Birçok vatandaş ise devlet tarafından yapılan bu sosyal yardımların farkında dahi değil. Devlet tarafından sunulan imkanları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 21:24
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Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Ancak birçok vatandaş yapılan bu yardımların farkında değil. Sunulan imkanlara ise başvuru yapmak oldukça basit. e-Devlet üzerinden başvuru imkanı sağlanan sosyal yardımları haberimizde derledik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl milyonlarca kişiye, çeyiz parası, emzirme yardımı, cenaze ve iş göremezlik gibi birçok başlık altında 'özel' ödemeler yapıyor. İşte başvuru şartları için aranan detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

Bu karşılıksız ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destekleri almayan vatandaşlar için geriye dönük ödeme imkanı bulunuyor. Bunun için uygulanan yasal sınır 5 yıl.

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Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

ÇEYİZ DEVLETTEN

SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu ödeme yetim maaşının 24 katı oluyor. Başvuru nikahtan sonraki 5 yıl içinde yapılabilir. SGK il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilir.

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Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ HEMEN HESAPTA

Çalışan anneye 112 günlük yasal izin sonrasında doğum izni yani rapor parası adı altında ödeme yapılıyor. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor. Doğum izni biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den ödemenin hesaba yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

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Ve SGK son dakika duyurdu: Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor! Başvuru yapmak isteyenler için şartlar ise...

BİR KEREYE MAHSUS VERİLİYOR

Analık sigortası kapsamında 4A'lı çalışan kadınlar ile eşi doğum yapan bu kapsamdaki erkeklerin eşine emzirme ödeneği (süt parası) veriliyor. Emzirme ödeneği bu yıl 232 lira. Miktarı her yıl değişen ödeme bir kereye mahsus veriliyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi bulunması yeterli.