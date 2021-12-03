03 Aralık 2021, Cuma
Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?
Kira artış oranı Aralık 2021 arama motorlarında sorgulanıyor. TÜİK enflasyon açıklaması sonrası Aralık ayı kira zammı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Kiralar ne kadar oldu sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kiraların yüzde kaç zamlanacağı da belirlenecek. Kira artışında yasal oran; 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden her yıl yeniden hesaplanıyor. Böylelikle enflasyon oranında zam yapılıyor. Peki; 2021 Aralık kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık kira zammı ne kadar oldu? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:09
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