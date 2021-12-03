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Haberler Galeri Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

Kira artış oranı Aralık 2021 arama motorlarında sorgulanıyor. TÜİK enflasyon açıklaması sonrası Aralık ayı kira zammı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Kiralar ne kadar oldu sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kiraların yüzde kaç zamlanacağı da belirlenecek. Kira artışında yasal oran; 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden her yıl yeniden hesaplanıyor. Böylelikle enflasyon oranında zam yapılıyor. Peki; 2021 Aralık kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık kira zammı ne kadar oldu? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:09
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Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

Aralık ayı kira zammı ne kadar? Aralık 2021 kira artış oranı yüzde kaç? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle kira zamları yeniden hesaplanıyor. Kira sözleşmeleri biten ve yeniden kontrat yapacak vatandaşlar, enflasyon üzerinden kiralarını hesaplıyor. Peki; 2021 Aralık ayı kira zammı ne kadar oldu? Aralık kira artış oranı yüzde kaç? İşte enflasyon açıklaması sonrası merak edilen konunun detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

ARALIK AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.
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Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

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Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

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Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?

KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇTI?

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.