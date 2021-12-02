Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık'ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık'ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise... Emekli maaşları için milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama geldi. O tarihte başvuru yapanlar ise maaşlarını yüksek alabilecek. Merakla beklenen tarih sonunda açıklandı. Bu tarihi bekleyenler büyük avantaj yakalacak. Uzman isimler emeklilik dilekçesi vermek isteyenlerin vatandaşların maaşlarını etkileyecek kritik açıklamanon detaylarını haberimizde derledik. İşte, yüksek emeklli maaşı almak için dikkat edilmesi gerekenler...