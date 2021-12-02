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Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık'ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık'ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise... Emekli maaşları için milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama geldi. O tarihte başvuru yapanlar ise maaşlarını yüksek alabilecek. Merakla beklenen tarih sonunda açıklandı. Bu tarihi bekleyenler büyük avantaj yakalacak. Uzman isimler emeklilik dilekçesi vermek isteyenlerin vatandaşların maaşlarını etkileyecek kritik açıklamanon detaylarını haberimizde derledik. İşte, yüksek emeklli maaşı almak için dikkat edilmesi gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 20:08 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 20:08
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Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık’ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

Yüksek emekli maaşı almak isteyenler konu hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Uzman isimler merakla takip edilen konu hakkında açıklamaları bulunuyor. Açıklamalar emeklilik planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Başvuru dilekçesinin verildiği tarih bu süreçte büyük önem taşıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam sonrasında başvuru yapanlar bu durumdan olumlu etkilenebiliyor. Emekli aylığında o yılki büyüme ve enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. İşte, yüksek emekli maaşı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık’ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

Emeklilik planı yapanları çok yakından ilgilendiriyor. Yüksek emekli aylığı almak isteyenlerin emeklilik dilekçesini 2022'de vermesi gerekiyor. Emekli aylıklarına yapılacak zam sonrası emeklilik başvurusunda bulunanlar karlı çıkıyor.

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Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık’ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

Emekli aylığında o yılki büyüme ve enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. Bu yıl oranlar tahminlerin altında kalmadıkça, emeklilik dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak.

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Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık’ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Söz konusu şartların sağlandığı gün emeklilik dilekçesi verilebilir. Diğer yandan emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yıl sonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi bağlanacak aylık miktarını değiştirir.

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Emekli maaşı için kritik detay! 31 Aralık’ta başvuranlar katsayıya göre maaş alacak! Erken dilekçe verenler ise...

MEMUR İÇİN FARKLI

SSK'lılar söz konusu şartları sağladıklarında işyerlerinden istifa ederler, çıkışları yapılır ve SGK'ya emeklilik dilekçesini verirler. Memurların emeklilik başvurusu ise, görev yaptıkları kamu kurumu tarafından yapılır, aylık SGK tarafından bağlanır.Kişinin SGK'ya bildirildiği ücretinin, o dönemki aylık bağlama oranıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kişinin emekli aylığını ortaya çıkarır.