ANA SAYFA
Ve şartlar belli oldu! 180 gün geri ödemesiz 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi imkanı! İlave istihdam...
Ve şartlar belli oldu. 180 gün geri ödemesiz 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi imkanı sağlanacak. İlave istihdama 100 bin TL destek kredisinin detayları netleşiyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide, öncelik imalat sektörüne verilecek. Pandemiden olumsuz etkilenen hizmet ve turizm için de çalışma başlatıldı. İşte, İlave istihdama 100 bin TL destek kredisinin detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:07
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10