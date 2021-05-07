Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Araba almak isteyen binlerce vatandaş Mayıs ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Sıfır araç üretiminin yeniden artışa geçmesinin ardından büyük otomotiv firmaları kampanyalarını duyuruyor. Araba almak isteyenler fiyat ve performans araştırmalarını sürdürüyor. Bu nokta da ödeme koşulları, faiz ve vade oranları gibi pek çok detay merak ediliyor. Yeni bir aya başlamışken Mayıs ayı Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat otomobil kampanyaları neler? Sorularının cevaplarını haberimizde derledik.