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Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Araba almak isteyen binlerce vatandaş Mayıs ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Sıfır araç üretiminin yeniden artışa geçmesinin ardından büyük otomotiv firmaları kampanyalarını duyuruyor. Araba almak isteyenler fiyat ve performans araştırmalarını sürdürüyor. Bu nokta da ödeme koşulları, faiz ve vade oranları gibi pek çok detay merak ediliyor. Yeni bir aya başlamışken Mayıs ayı Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat otomobil kampanyaları neler? Sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 20:42
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Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Pandemi döneminde araba fiyatları dalgalı seyir izledi. Araba almak isteyenler fiyatların ne zaman dengeleneceğini merak ediyordu. Hal böyle olunca otomotiv devlerininin Mayıs ayı kampanyaları yakından takip ediliyor. Şirketler kampanya düzenlemelerini resmi siteleri üzerinden duyuruyor. Ford, Volkswagen, Fiat sıfır araçlar için kampanyalar devam ediyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan artış sonrasında piyasanın hareketlenmesi gerekiyor. İşte, Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Pandemi her sektörü olumsuz etkilerken sıfır araç üretimleri artışa geçti ve ekonomik olarak zorlanmak istemeyen vatandaşlar için dikkat çeken kampanyalar sunuluyor. Mayıs ayına başlayınca yeni kampanyalar gündeme geldi, uygun faizli rahat ödeme koşulları olan araç modelleri hangileri? Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat markalarının güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

CİTROEN OTOMOBİL KAMPANYASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticari araçlar alanında tasarım, teknoloji ve verimli dizel motorları sayesinde ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturan Citroen, mayıs ayına özel PSA Finans avantajıyla sunduğu kampanyalarla, bireysel ve KOBİ müşterilerine kolaylıklar sağlıyor.

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Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroen Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca modüler tasarıma sahip Berlingo'nun kombi versiyonlarında, nakit alımlarda 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Citroen, Berlingo'da sunduğu 163 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla mayıs ayı boyunca yeni bir ticari araç satın alacaklara önemli fırsatlar sağlıyor.

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Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…

Citroen, konfor, teknoloji ve mimarisiyle binek araçları aratmayan Jumpy ve Jumpy panelvan modelleri ile üstün kapasiteli ticari aracı Jumper'ı ise 75 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla sunuyor. Citroen, Jumpy ve Jumper modellerini 48 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlarla KOBİ'ler ile buluşturuyor.