Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik olarak onları desteklemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda ING ailesine katılacak yeni müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz avantajlı ihtiyaç kredi kampanyamız ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerimizin yanlarında olmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.