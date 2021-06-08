Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...
Kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalardan kredi kampanyaları duyuruluyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kredi müjdesinde, 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. ING Bank tarafından duyurulan kampanyaya göre, ilk 5 bin yeni müşteri sunulan fırsattan yararlanabilecek. Garanti, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası tarafından duyurulan kampanyaları haberimizde derledik. İşte, ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank kredi fırsatları...
Giriş Tarihi: 08.06.2021
19:56
Faizsiz kredi müjdesi vatandaşlara geldi. Bankalar pandemi döneminde yüzlerii güldüren kampanyaları açıklamaya devam ediyor. Salgın sürecinde bankaların kampanyaları yakından takip ediliyor. ING Bank yeni müşterisi olacak 5 bin kişiye kredi fırsatı sunuyor. 14 Haziran'a kadar geçerli olacak. 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Garanti gibi birçok banka zorlu süreçte vatandaşların yüzünü güldürecek adımlar atıyor. İşte, ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank faizsiz kredi detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
AVANTAJLI İHTİYAÇ KREDİSİ Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, yeni ING'li olan sınırlı sayıdaki müşterisine avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.
KREDİ FIRSATINDA SON TARİH 14 HAZİRAN Bu kampanya ile henüz ING'li olmayanlar 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile dijital kanallar yoluyla kullanarak 0 faiz fırsatından yararlanıyor. 7-14 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında yeni ING müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanan ilk 5 bin kişi, sıfır faizle ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik olarak onları desteklemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda ING ailesine katılacak yeni müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz avantajlı ihtiyaç kredi kampanyamız ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerimizin yanlarında olmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik olarak onları desteklemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda ING ailesine katılacak yeni müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz avantajlı ihtiyaç kredi kampanyamız ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerimizin yanlarında olmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.