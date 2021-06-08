Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Maaş zammının yanı sıra merakla beklenenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emeklilier, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 15:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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