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Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Maaş zammının yanı sıra merakla beklenenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emeklilier, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 15:59
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Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Dört yıl önce başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. 2021 Ramazan Bayramı itibarıyla zamlanan bayram ikramiyelerinin ikincisi için geri sayım başladı. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yakından takip ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyelerine zam yapılmuştı. Buna göre, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarıldı.

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Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz'da başlayacak. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor.

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Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

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Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü, haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Böylelikle 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olacak. Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.