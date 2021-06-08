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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor. Ancak birçok vatandaş desteklerden haberdar değil. Evine tadilat yapaması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar için 118 TL'lik para yardımı yapılıyor. Yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor. Değerlendirmeleri kabul gören vatandaşlara yardım yapılıyor. İşte, devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 20:10
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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...

40 bin liraya kadar yardım yapılıyor. Birçok kişi farkında değil. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Devlet eli ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzanmaya devam ediyor. Fakat pek çok vatandaş sağlanan desteklerden haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Evine tadilat yapaması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri pandemi döneminde vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Sizler için detayları ahaber.com.tr'de derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...

1-ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira.

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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...

2-KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor.

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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...

3-HASTALIK YARDIMI Muhtaç olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1.658 lira ödeniyor. Ayrıca silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere ödeme var. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı ise (yüzde 55 ve üzeri) 1.677 lira.

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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...

4-BARINMA YARDIMI Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı var. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.