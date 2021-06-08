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40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor. Ancak birçok vatandaş desteklerden haberdar değil. Evine tadilat yapaması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar için 118 TL'lik para yardımı yapılıyor. Yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor. Değerlendirmeleri kabul gören vatandaşlara yardım yapılıyor. İşte, devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 20:10
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