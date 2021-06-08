40 bin liraya kadar yardım yapılıyor. Birçok kişi farkında değil. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Devlet eli ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzanmaya devam ediyor. Fakat pek çok vatandaş sağlanan desteklerden haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Evine tadilat yapaması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri pandemi döneminde vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Sizler için detayları ahaber.com.tr'de derledik.