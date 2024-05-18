Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde, aylık geliri 10.000 TL, 11.000 TL ve üzeri olan emeklilere özel bir ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ek ödeme, özellikle ekonomik açıdan zorlanan emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak ve onların yüzünü güldürecek. Emekli maaşlarına ek olarak yapılacak bu ödemeler, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu ödeme sayesinde, emekliler sağlık, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler.