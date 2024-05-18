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Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde, aylık geliri 10.000 TL, 11.000 TL ve üzeri olan emeklilere özel bir ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ek ödeme, özellikle ekonomik açıdan zorlanan emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak ve onların yüzünü güldürecek. Emekli maaşlarına ek olarak yapılacak bu ödemeler, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu ödeme sayesinde, emekliler sağlık, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler.

Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:24
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Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Bu ödeme, özellikle yaşam maliyetlerinin arttığı bu dönemde emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak.

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Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Bankalardan Yeni Kredi ve Promosyon Teklifleri

Ayrıca, bankalar da çeşitli kredi ve promosyon teklifleriyle vatandaşların finansal ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyor.

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Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Örneğin, Ziraat Bankası tarafından sunulan 20.000 TL tutarında, 36 ay vade ile %5,34 faiz oranıyla tüketici kredisi; VakıfBank'ın %5,40 faiz oranı ile aynı tutarda kredi teklifi bulunmaktadır. Ayrıca, ING Bank'ın 3 ay erteleme seçeneği sunan ihtiyaç kredisi ise %3,79 faiz oranı ile dikkat çekiyor.

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Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Emeklilere Özel Banka Promosyonları

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar da oldukça cazip. ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon sunarken, İş Bankası emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon teklif ediyor.

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Ve netleşti: 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde 10.000 TL, 11.000 TL ve üzerinde maaş alanlara müjde geldi!

Yapı Kredi ise emeklilere özel 18.000 TL'ye kadar promosyon fırsatları sunuyor. Bu teklifler, emeklilerin bankacılık işlemlerinde daha fazla tasarruf yapmalarını ve ekonomik olarak rahatlamalarını sağlıyor.