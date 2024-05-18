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32 günlük mevduat faizi depremi sarstı! Aylık 42.216,39 TL yatıyor! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

Yaşanan faiz oranlarının artışı, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Özellikle vadeli mevduat hesapları, bu yükselişten olumlu yönde etkilenerek yeniden cazip hale geldi. Bankalar arasında kızışan rekabet, mevduat faiz oranlarını yukarı çekiyor ve bu da bireyler için daha yüksek getiri imkanları anlamına geliyor. Faiz oranlarının artması, özellikle vadeli mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için büyük avantajlar sağlıyor. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların birikimlerinden elde edecekleri getiri miktarını artırarak, vadeli mevduat hesaplarını daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:28
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32 günlük mevduat faizi depremi sarstı! Aylık 42.216,39 TL yatıyor! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

Türkiye'deki birçok banka, müşteri çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla faiz oranlarını artırdı. Özellikle 32 günlük vadeli hesaplar, kısa vadeli yatırım yapmayı düşünen tasarruf sahipleri için oldukça cazip bir alternatif sunuyor.

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32 günlük mevduat faizi depremi sarstı! Aylık 42.216,39 TL yatıyor! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

Banka Teklifleri ve Vadeli Hesap Seçenekleri ( 900.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları)

  1. ING e-Turuncu Hesap

    • Faiz Oranı: %54
    • Net Kazanç: 39.304,92 TL
    • Vade Sonu Tutar: 939.304,92 TL
    • Özellik: Günlük kazanç sağlayan bir vadeli hesap.
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32 günlük mevduat faizi depremi sarstı! Aylık 42.216,39 TL yatıyor! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %58
Net Kazanç: 42.216,39 TL
Vade Sonu Tutar: 942.216,39 TL
Özellik: Yeni Müşterilere Özel %58 Hoş geldin oranı 30 gün geçerlidir, sonrasında devam faizi geçerli olacaktır.

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32 günlük mevduat faizi depremi sarstı! Aylık 42.216,39 TL yatıyor! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

Anadolubank - Renkli Hesap:

Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 40.032,79 TL
Vade Sonu Tutar: 940.032,79 TL
Özellik: Renkli Hesap açın, her gün kazanın!

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32 günlük mevduat faizi depremi sarstı! Aylık 42.216,39 TL yatıyor! En yüksek faiz veren bankalar değişti!

ING - e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 39.304,92 TL
Vade Sonu Tutar: 939.304,92 TL
Özellik: Günlük kazandıran vadeli hesaptır.