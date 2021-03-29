Ve müjde geldi! SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Yılda iki kez 2000 TL...

SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına kısa süre kala emekliler ikramiye tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli 1000 TL olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu bağlamda ödemeler hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. İşte, SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Yılda iki kez 2000 TL...