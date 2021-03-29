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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ve müjde geldi! SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Yılda iki kez 2000 TL... Ve müjde geldi! SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Yılda iki kez 2000 TL...
SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez olmak üzere 1000'er TL ödeme yapılıyor. 2018 yılında başlayan uygulamanın devamında emekliler 2021 yılının ilk ikramiye ödemesini Ramazan ayında cebine koyacak. Emekliler ikramiye ödeme tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Yılda iki kez 2000 TL...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:27
SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına kısa süre kala emekliler ikramiye tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli 1000 TL olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu bağlamda ödemeler hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. İşte, SSK, SGK, Bağ-kur'lu emekli ikramiyeleri arttı mı, ne zaman ödenecek? Yılda iki kez 2000 TL...
GALERİ DEVAM EDİYOR SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.