Başvuran ücret iadesi alabilecek! Birçok kişinin haberi dahi yok! 2 bin 600 lira iadesi aldı. Salgın sürecinde öğrenciler eğitimlerini uzaktan olarak sürdürmüştü. Bu durumda veliler ve eğitim kurumları arasında ücret konusunda anlaşmasızlıklar yaşandı. Sınava girecek öğrenciler, başarının düştüğünü belirtirken aileler de uzaktan eğitim sürecinde tam yatırdıkları okul ücretlerinin iadesini istedi. Konuyla ilgili emsal durum İzmir'de yaşandı ve ücret iadesi yapıldı. Özel okulların para iadesi hakkında son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...