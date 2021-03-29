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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuran ücret iadesi alabilecek! Birçok kişinin haberi dahi yok! 2 bin 600 lira iadesi... Başvuran ücret iadesi alabilecek! Birçok kişinin haberi dahi yok! 2 bin 600 lira iadesi...
Pandemi sürecinde okulların uzaktan eğitime geçiş yapması sonrasında veli, öğrenci ve eğitim kurumları arasında bazı sorunların yaşanmasına neden olmuştu. Sınava girecek öğrenciler, başarının düştüğünü belirtirken aileler de uzaktan eğitim sürecinde tam yatırdıkları okul ücretlerinin iadesini istedi. İzmir'de yapılan başvuru sonucunda ücret iadesi alınmasının ardından detaylar merak ediliyor. Özel okul ücret iadesi hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:50
Başvuran ücret iadesi alabilecek! Birçok kişinin haberi dahi yok! 2 bin 600 lira iadesi aldı. Salgın sürecinde öğrenciler eğitimlerini uzaktan olarak sürdürmüştü. Bu durumda veliler ve eğitim kurumları arasında ücret konusunda anlaşmasızlıklar yaşandı. Sınava girecek öğrenciler, başarının düştüğünü belirtirken aileler de uzaktan eğitim sürecinde tam yatırdıkları okul ücretlerinin iadesini istedi. Konuyla ilgili emsal durum İzmir'de yaşandı ve ücret iadesi yapıldı. Özel okulların para iadesi hakkında son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'de pandemide özel okullara kayıt sırasında servis, yemek ve kırtasiye ücreti ödeyen veliler, İzmir Tüketici Hakem Heyeti'nin hazırladığı bilirkişi raporuna göre yatırdıkları bedelin bir kısmını geri alabiliyor. Avukat Salih Emrah Ertan, salgın nedeniyle uzaktan eğitime başlayan özel okullarda, haklarını arayan çok sayıda veliye ücret iadesi yapıldığını açıkladı.
VELİ-ÖĞRENCİ-EĞİTİM KURUMU ÜÇGENİNDE SORUN OLDU
Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi veli, öğrenci ve eğitim kurumları arasında bir takım sorunların yaşanmasına neden oldu. Sınava girecek öğrenciler, başarının düştüğünü belirtirken aileler de uzaktan eğitim sürecinde tam yatırdıkları okul ücretlerinin iadesini istedi.
ÖZEL OKUL ÜCRETİNİN BİR KISMI İADE EDİLEBİLİR
İzmir Tüketici Hakem Heyeti Başkan Vekili Avukat Salih Emrah Ertan ise özel okul ücreti olarak ödenen miktarların bir kısmını ailelerin, geri alabildiğini söyledi.
Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretleri tam olarak yatıran ailelerin, Eylül 2020'den itibaren hakem heyetlerine başvurduğunu belirten Ertan, "Bu konuda bilirkişi raporu hazırlattık. Muhasebeci, eğitimci ve bir hukukçudan oluşan heyet, okulların gelir gider tablolarıyla eğitimin kalitesi ve içeriğini inceledi" dedi.