Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

Tüketici kredisi veya bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisi için araştırmalar sürüyor. Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm ihtiyaçlar için kullanılan ihtiyaç kredisinde ay sonu kampanyaları düzenleniyor. Öte yandan konut ya da otomobil almak isteyenler için de bazı fırsatlar sunuluyor. Bankalar haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte faiz oranlarını güncelledi. Peki, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? Merak edilenler için yazımıza göz atmanız yeterli...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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