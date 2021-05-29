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Haberler Galeri Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

Tüketici kredisi veya bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisi için araştırmalar sürüyor. Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm ihtiyaçlar için kullanılan ihtiyaç kredisinde ay sonu kampanyaları düzenleniyor. Öte yandan konut ya da otomobil almak isteyenler için de bazı fırsatlar sunuluyor. Bankalar haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte faiz oranlarını güncelledi. Peki, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? Merak edilenler için yazımıza göz atmanız yeterli...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:57
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Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. En uygun kredi veren bankalar listesi merak edilirken, mayıs sonu kampanyaları peş peşe gelmeye başladı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tek tek açıklanırken, bazı bankalar uygun fırsatlar ile müşterilerine kolaylık sağlıyor. Kamu bankaları ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte 29 Mayıs tarihi itibarıyla bankaların güncel kredi faiz oranları:

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Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

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Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.60
Konut kredisi: 1.45

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Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...

YAPI KREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,89-2,57
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.45