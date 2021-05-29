HaberlerGaleriAltında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
Koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden yukarı yönlü seyir izleyen altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İç piyasada dolar kurunun 8.61 lirayı görmesiyle birlikte, altının gram fiyatı da 525 liraya kadar yükseldi. Yatırımcılar altında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, uzmanlar önümüzdeki süreçte altın beklentisini açıkladı.