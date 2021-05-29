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Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?

Koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden yukarı yönlü seyir izleyen altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İç piyasada dolar kurunun 8.61 lirayı görmesiyle birlikte, altının gram fiyatı da 525 liraya kadar yükseldi. Yatırımcılar altında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, uzmanlar önümüzdeki süreçte altın beklentisini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 12:40
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Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?

Tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı olarak bilinen altın için son dakika açıklamaları geliyor. Gram altın, haftanın son işlem gününde kasım ayındaki rekor sonrası en yüksek düzeye tırmandı. Altın limitli hareketlerinin ardından haftayı güne başladığı seviye olan 1896 dolar/ons'dan kapattı. Peki, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte altın ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ RALLİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?

"2000 DOLARLAR KONUŞULMAYA BAŞLANACAK"

Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

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Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?

"ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

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Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.