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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler
Milyonlar erken emeklilik hayali kurarken buna imkan sağlayan meslekler de gözdeler arasına girdi. Öyle meslekler var ki işçi ve memura ilave prim hakkı veriyor ancak bunlar ağır ve yıpratıcı işler. İşte erken emeklilik sağlayan meslekler.
Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:56Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 11:59