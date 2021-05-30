Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

180 GÜN KAZANIM



Bu hak, son yapılan düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.