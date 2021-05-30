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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

Milyonlar erken emeklilik hayali kurarken buna imkan sağlayan meslekler de gözdeler arasına girdi. Öyle meslekler var ki işçi ve memura ilave prim hakkı veriyor ancak bunlar ağır ve yıpratıcı işler. İşte erken emeklilik sağlayan meslekler.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 11:59
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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor.

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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

180 GÜN KAZANIM

Bu hak, son yapılan düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

MESLEĞE GÖRE 5-8 YIL ARASINDA

Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor.

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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.

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Erken emeklilik sağlayan meslekler son yılların gözdeleri oldu! İşte erken emeklilik sağlayan meslekler

Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.