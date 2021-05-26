Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

EVLİLİK İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yetim maaşının 12 katına denk gelen evlilik ikramiyesinden, dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri durumunda eş, kız yetim ve ana faydalanabilir. Evlenmeye karar veren yetim kadınların bir defaya mahsus olmak üzere evlilik ikramiyesi alma hakkı bulunurken yetim erkekler için aynı durum söz konusu değildir.