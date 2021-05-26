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Haberler Galeri Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

Ve detayları belli oldu. Maaşın 12 katı yardım fırsatı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul, yetim aylığı alırken evlenen vatandaşlara mevcut maaşın 12 katı yardım yapılıyor. Evlenmeye karar veren kadınlar başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. Peki evlilik ikramiyesini kimler alabilir? SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı. İşte evlilik ikramiyesi ne zaman ödenir?

Giriş Tarihi: 26.05.2021 22:28
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Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı. Dul, yetim aylığı alırken evlenen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere yetim maaşının tam 12 katı yardım yapılıyor. Bunun üzerine Evlilik ikramiyesini kimler alabilir? Erkekler de evlilik ikramiyesi alabilir mi? İkinci evlilikte evlilik ikramiyesi verilir mi? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte evlilik ikramiyesi başvuru şartları haberimizde...

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Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

EVLİLİK İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yetim maaşının 12 katına denk gelen evlilik ikramiyesinden, dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri durumunda eş, kız yetim ve ana faydalanabilir. Evlenmeye karar veren yetim kadınların bir defaya mahsus olmak üzere evlilik ikramiyesi alma hakkı bulunurken yetim erkekler için aynı durum söz konusu değildir.

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Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

5434 sayılı Kanun'un 93'ncü maddesinin (b) bendine göre maaş alan yetim erkek çocuklarının aylıkları da, yetim kız çocukları gibi kesintiye uğrayacaktır. Ancak yetim erkek çocukları için evlilik ikramiyesinin ödenmeyecektir.

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Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

Evlilik ikramiyesi alındıktan sonra, boşanma gerçekleşir ve ikinci evliliğe karar verilirse söz konusu ikramiyenin tekrar alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

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Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...

Yetim ve dul maaşı alan eş, kız çocuk ve anaya sağlanan evlilik ikramiyesi bir nevi, evlenme nedeniyle yetim ve dul maaşının kesilmesi sonucunda ödenmektedir.