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Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...
Ve detayları belli oldu. Maaşın 12 katı yardım fırsatı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul, yetim aylığı alırken evlenen vatandaşlara mevcut maaşın 12 katı yardım yapılıyor. Evlenmeye karar veren kadınlar başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. Peki evlilik ikramiyesini kimler alabilir? SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı. İşte evlilik ikramiyesi ne zaman ödenir?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 22:28
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