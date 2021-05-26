ANA SAYFA
5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...
Halkbank'tan binlerce kişiyi ilgilendiren kredi müjdesi geldi. Halkbank pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürecek. Sıfır faizli kredi imkanı bu süreçte oldukça görüyor. Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlanan esnaf sıfır faizli krediden yararlanabilecek. Ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli esnaf kredileri paketi sunuyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanından kimler yararlanabiliyor? Sıfır faizli kredinin şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 22:03
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9