5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...

Pandemi nedeni ile ekonomik sıkıntı çeken esnaflara özel sıfır faizli kredi desteği sunuyor. Halkbank kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere, ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli esnaf kredileri paketi sunuyor. KOSGEB destekli krediler için başvuru şartları ve merak edilen diğer detayları açıklayan banka, özellikle bu pandemi sürecinde can suyu olmayı hedefliyor.

İşte Halkbank sıfır faizli esnaf kredi paketleri ve detayları...