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Haberler Galeri Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

Hibe desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen esnaf ve sanatkarlara hibe desteği açıklaması gelmişti. Gruplara göre esnaflara 3 bin ve 5 bin TL ücret verileceği açıklamasının ardından detaylar merak ediliyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilir. İşte, Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 01:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 01:09
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Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Esnafa hibe desteği açıklamasının başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafa hibe desteğine yönelik açıklama gelmişti. Ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuyla ilgili detayları paylaşmıştı. İşte, hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatılarak, "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir" denildi.

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Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

Başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

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Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

"Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup, 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacaktır.

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Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...

Buna göre; TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı, '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba, '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe, '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma, '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir."