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Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...
Hibe desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen esnaf ve sanatkarlara hibe desteği açıklaması gelmişti. Gruplara göre esnaflara 3 bin ve 5 bin TL ücret verileceği açıklamasının ardından detaylar merak ediliyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilir. İşte, Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 01:09Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 01:09