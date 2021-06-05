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Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...
Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren maaş zammı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zam talepleri netlik kazanırken, gözler maaş zammına çevrildi. Taşeron ve kamu işçileri ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Toplu iş sözleşmesi için geri sayım başladı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte işçilerin maaş zammında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:14
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