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Haberler Galeri Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren maaş zammı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zam talepleri netlik kazanırken, gözler maaş zammına çevrildi. Taşeron ve kamu işçileri ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Toplu iş sözleşmesi için geri sayım başladı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte işçilerin maaş zammında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:14
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Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

Taşeron ve kamu işçilerinin maaş zammı ne kadar olacak? 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme maaş zammında ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Konfederasyonların zam talebi belli olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

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Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.