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Haberler Galeri 5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? İstihdamı korumak alınan tedbirler kapsamında nakdi ücret desteği sağlanmıştı. Nakdi ücret desteği kapsamında mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandı. Peki, 5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 10:57
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5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin takvim açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

MAYIS AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran Salı günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.

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5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

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5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KİŞİLER

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.