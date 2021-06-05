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5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...
Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? İstihdamı korumak alınan tedbirler kapsamında nakdi ücret desteği sağlanmıştı. Nakdi ücret desteği kapsamında mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandı. Peki, 5 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 10:57
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