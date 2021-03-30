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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ve belli oldu! Başvurana 300, 400, 600 TL ödeme yapılıyor! ATM'den anında çekebilirsiniz... Ve belli oldu! Başvurana 300, 400, 600 TL ödeme yapılıyor! ATM'den anında çekebilirsiniz...
Çalışma hayatında yer alan annelere doğum yaptıktan sonra devlet tarafından yarım ödemesi yapılıyor. Özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelere yapılan yardım büyük önem taşıyor. Doğum yapan kadınlar ise yardımdan kimlerin faydalanabileceğini merak ediyor. Doğum yardımı başvuruları için aranan şartları ve nereden yapılacağını haberimizde derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, doğum parası için aranan evraklar ve şartlar nelerdir? Doğum yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.03.2021 18:10
Pandemi döneminde sosyal yardım ödemeleri büyük önem taşıyor. Kadınların iş hayatından istihdam edilmesi ve sayılarının artması için önemli olan doğum yardımı için şartlar merak ediliyor. Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Başvuru aşamaları sonrasında taleplerin kabul edilmesi halinde ödemeler annelerin hesabına yatıyor. Hal böyle olunca doğum yardımı nereden, nasıl alınır sorularının cevapları sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, doğum yardımı başvuruları için gereken evraklar nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur.
Bu talepte bulunacak kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önemlidir. Evrakların eksik olması durumunda ise başvuru mercii tarafından ilgililere bu evrakları tamamlayabilmeleri için zaman verilmektedir. Ancak bu belgelerin zamanında tamamlanamaması durumunda başvuruları yapılmamış sayılmaktadır.
DOĞUM PARASI VE SÜT YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.
Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.
Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.