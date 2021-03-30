Bir diğer konu ise 1000 TL seyyanen zam konusu. Ne Çalışma Bakanlığı ne de Türk İş Sendikası bu konuda açıklamada bulunmadı. Ancak taşeron işçilere seyyanen zam yapılması konusunun TİS masasında olması bekleniyor. Bilinmeyen nokta ise Çalışma Bakanlığı'nın duruşunun ne olacağı ve kabul edilirse ne kadar seyyanen zam yapılacağı.