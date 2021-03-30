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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçi maaş zammı için kritik tarih! Taşeron işçilere maaş zammı ne kadar? Seyyanen 1108 TL ödeme... 4D'li taşeron işçi maaş zammı için kritik tarih! Taşeron işçilere maaş zammı ne kadar? Seyyanen 1108 TL ödeme...
Taşeron işçilere maaş zammı ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda sürekli işçi konumuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan yüzde 4 oranında zammın yükseltilmesi talep edilmişti. 2021 yılında binlerce taşeron işçinin maaşlarına uygulanacak zam için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron işçilere maaş zammı ne kadar? Seyyanen 1108 TL ödeme...
Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 17:43
Taşeron işçilere yapılacak maaş zammı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 4D'li taşeron işçilerin 6 ayda yüzde 4 oranında zam uygulanması kararlaştırılmıştı. İşçiler uygulanan zam oranının artırılması için talepte bulunuyor. 2021 TİS görüşmelerinde yer alacak başlıca mevzular ise; taşeron işçilerin ücret zam oranları, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve seyyanen zamlar olacak. Şimdi gözler bakanlık ve sendikalar arasında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. İşte, taşeron işçilere maaş zammı ne kadar? Seyyanen 1108 TL ödeme...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİLER ADINA TİS TARİHİ
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarından tayin hakkına kadar uzanan tüm yeni haklar 2021 TİS ile netlik kazanacak. Bu görüşmelerin en önemli yanı ise işçilerin taleplerini masada ilk defa söyleyecek olması. Oldukça önemli olacak ve uzun bir süre sürmesi beklenen taşeron işçi görüşmelerine ilişkin son değerlendirmeler görüşmelerin yaz ayları öncesinde başlayacağı yönünde.
YENİ SÖZLEŞME GELİYOR
2021 TİS görüşmeleri beklenmeye başlandı. 2021 yılının haziran ayında başlaması beklenen görüşmelerin temmuz ayında da devam etmesi bekleniyor. Maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı, ikramiyelerin artırılması, görev tanımı gibi başlıklar temel konular olacak.
Bir diğer konu ise 1000 TL seyyanen zam konusu. Ne Çalışma Bakanlığı ne de Türk İş Sendikası bu konuda açıklamada bulunmadı. Ancak taşeron işçilere seyyanen zam yapılması konusunun TİS masasında olması bekleniyor. Bilinmeyen nokta ise Çalışma Bakanlığı'nın duruşunun ne olacağı ve kabul edilirse ne kadar seyyanen zam yapılacağı.
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.