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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Pes dedirten tuzak! Tek mesajla bütün paranız elden gidebilir! Bankada parası olanlar bu mesaja... Pes dedirten tuzak! Tek mesajla bütün paranız elden gidebilir! Bankada parası olanlar bu mesaja...
Pes dedirten tuzak. Tek mesajla paranız elden gidebilir. Bankada parası olanlara kritik uyarı geldi. Dolandırıcılar tarafından uygulanan bu yöntem ise pes dedirtti. Eğer banka hesabınızda para varsa bu mesajlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri hakkında kritik bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 18:39
Banka hesabında parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika uyarı geldi. dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı duyanları şaşırtıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi. "Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur" yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOLANDIRICILARIN 'KARGO GÖNDERİM ÜCRETİ' TUZAĞI
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi.
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.
Derneğe ulaşan şikayetlerde, kişilerin telefonuna, 'Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır.
Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir.