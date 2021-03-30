Pes dedirten tuzak! Tek mesajla bütün paranız elden gidebilir! Bankada parası olanlar bu mesaja...

Pes dedirten tuzak. Tek mesajla paranız elden gidebilir. Bankada parası olanlara kritik uyarı geldi. Dolandırıcılar tarafından uygulanan bu yöntem ise pes dedirtti. Eğer banka hesabınızda para varsa bu mesajlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri hakkında kritik bilgiler verdi.