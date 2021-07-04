Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

Binlerce kişiye müjde geldi. Her ay karşılıksız 2.800 TL başvuranların banka hesabına yatacak. Asgari ücrete yakın ödemeden yararlanmak için tek yapılması gereken başvuruda bulunmak. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2019'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) katılımıyla sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için başlattığı 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu yıl da devam ediyor. Tercihde bulunacak adaylar için burs seçeneği sunuluyor. İşte, burs için başvuru detayları...