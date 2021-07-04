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Haberler Galeri Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

Binlerce kişiye müjde geldi. Her ay karşılıksız 2.800 TL başvuranların banka hesabına yatacak. Asgari ücrete yakın ödemeden yararlanmak için tek yapılması gereken başvuruda bulunmak. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2019'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) katılımıyla sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için başlattığı 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu yıl da devam ediyor. Tercihde bulunacak adaylar için burs seçeneği sunuluyor. İşte, burs için başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 18:25
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Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

Ve belli oldu, başvuran alıyor. Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor. Ödemeler ise başvuranın hesabına yapılacak. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2019'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) katılımıyla sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için başlattığı 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu yıl da devam ediyor. Gerekli şartları yerine getirerek tekstil mühendisliği bölümünü tercih edenler asgari ücret miktarına yakın burs ödemesi alacak. İşte, burs başvuru detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2019'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) katılımıyla sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için başlattığı 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu yıl da devam ediyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi ile üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere, tekstil mühendisliğini seçtikleri takdirde asgari ücret tutarında, yani 2 bin 800 TL burs veriliyor.

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Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere tekstil mühendisliği bölümünü seçtikleri takdirde, asgari ücret tutarında burs verilecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil- Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) öncülüğünde yürütülen proje 3 yıl gibi kısa bir sürede meyvelerini verdi. Projenin ilk yılında 92, ikinci yılında da 74 olmak üzere toplam 166 öğrenciye burs sağlandı. Toplam 14 olan tekstil mühendisliği programlarının 9'unda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Bölüm puanları ise 100 puan arttı.

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Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

HEDEF NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, "Projeyle, nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla öğrencilere okurken staj, mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlanıyor. Bu yıl ek olarak üniversite-sanayii iş birliğiyle öğrencilere en az bir dönem üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı yaptırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...

KIME NE KADAR BURS?

Ünıversıte sınavı sıralamasında ilk 20 bine giren öğrencilere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs veriliyor