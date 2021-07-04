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Haberler Galeri Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Bu süreçte devlet tarafından sunulan sosyal yardımların ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Bu yardımlar arasında evde bakım maaşı alanlar ödemelerin zam miktarı hakkında sorgulamalara başladı. İşte, 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 18:50
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Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok ücret gibi evde bakım maaşı da Temmuz ayında zamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde ödeniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanacak ödemeden yararlananlar miktarı merak ediyor. İşte, 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

2021 TEMMUZ ZAMMI SONRASINDA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşı Temmuz ayında zamlanacak. 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında zam oranı belli olacak. Maaş oranları netleştiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.