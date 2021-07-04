Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...

2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Bu süreçte devlet tarafından sunulan sosyal yardımların ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Bu yardımlar arasında evde bakım maaşı alanlar ödemelerin zam miktarı hakkında sorgulamalara başladı. İşte, 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...