Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de düzenlemenin kimleri kapsadığı oldu. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.06.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 18:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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