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Haberler Galeri Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de düzenlemenin kimleri kapsadığı oldu. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 18:21
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Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son viraja girildi. Kabine Toplantısı'nda görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları açıklandı. Başkan Erdoğan, ek göstergede uygulanacak formülü kamuoyu ile paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı belirtilen 3600 ek gösterge, yeni düzenleme ile tüm memurları kapsayacak.

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Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇERİĞİ NEDİR?

* Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapılacak.

* Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, 5,3 milyon kamu görevlileri, 2023 Ocak ayından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak.

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Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

* Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3.600'den 4.400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2.200'den 3.000'e çıkacak.

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Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.