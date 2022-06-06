3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı belirtilen ek göstergenin tüm memurları kapsayacağı belirtildi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek göstergenin detaylarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 18:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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