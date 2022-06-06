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Haberler Galeri 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı belirtilen ek göstergenin tüm memurları kapsayacağı belirtildi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek göstergenin detaylarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 18:14
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3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ek göstergenin ne işe yaradığı ve maaşa olan etkisi araştırılmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? İşte 3600 ek gösrterge ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor.

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3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.

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3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇERİĞİ

* Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapılacak.

* Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, 5,3 milyon kamu görevlileri, 2023 Ocak ayından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak.