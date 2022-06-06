3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu?

3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge için artık son viraja girilirken, Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklama ile detaylar belli oldu. Uzun süredir merakla beklenen 3600 ek gösterge müjdesi sonrasında yeni maaş ve ikramiyeler belli olacak. Peki, 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu?