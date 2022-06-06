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Haberler Galeri 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu?

3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu?

3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge için artık son viraja girilirken, Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklama ile detaylar belli oldu. Uzun süredir merakla beklenen 3600 ek gösterge müjdesi sonrasında yeni maaş ve ikramiyeler belli olacak. Peki, 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 17:57
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3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??

3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge için detayları duyuruyor. Peki, 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??

Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

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3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.

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3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??

TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

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3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??

NASIL YANSIYACAK?

Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.