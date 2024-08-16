16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Yaz aylarının gelmesi ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışlar, bankaların promosyon kampanyalarını da hareketlendirdi. Emekli vatandaşlarımız, promosyon alabilmek için tercih ettikleri bankanın şubelerine giderek veya çevrimiçi platformlar üzerinden başvuru yapabilirler. İşte emeklilerin merak ettiği promosyon tutarları ve detaylar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:58
Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Son dönemde emeklilere sunulan promosyonlar, bankaların bu alandaki rekabetini gözler önüne seriyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere yüksek miktarda nakit ödeme ve çeşitli avantajlar sunuluyor. İşte bazı bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar ve öne çıkan detaylar!

Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Ziraat Bankası: SGK emeklileri için sunulan 12.000 TL'ye varan promosyonlar ile dikkat çekiyor.

Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Garanti BBVA ve Yapı Kredi: Her iki banka da maaş dilimlerine göre 6.250 TL'den başlayarak, 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Denizbank, TEB ve Vakıfbank: Bu bankalar da 5.000 TL'den başlayarak 12.000 TL'ye kadar çeşitli promosyonlar öneriyor.

Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste

Akbank ve QNB Finansbank: Bu kurumlar, emekli maaşına göre değişen 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanları sağlıyor.