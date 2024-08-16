16 Ağustos 2024, Cuma
Ve belli oldu! 12.500 13.000 14.000 TL maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine yeni liste
Yaz aylarının gelmesi ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışlar, bankaların promosyon kampanyalarını da hareketlendirdi. Emekli vatandaşlarımız, promosyon alabilmek için tercih ettikleri bankanın şubelerine giderek veya çevrimiçi platformlar üzerinden başvuru yapabilirler. İşte emeklilerin merak ettiği promosyon tutarları ve detaylar!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:58