15 Ağustos 2024, Perşembe
1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
Emeklilik, yıllar süren iş hayatının ardından hak edilen huzur dolu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de son yapılan düzenlemelerle emeklilik şartları daha esnek bir yapıya kavuştu. Bu yeniliklerle birlikte, bazı çalışanlar daha az prim günüyle emekliliğe ayrılma şansı elde ediyor. Peki, kimler bu yeni sistemden yararlanabilir ve hangi koşulların sağlanması gerekiyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:50