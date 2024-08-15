1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...

Kadınlar için emeklilik yaş sınırı 50, erkekler için ise 55 olarak belirlenmiştir. Emeklilik aylığı başlama yaşı ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanıyor. Ancak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, bu şartları yerine getiren herkes için geçerli olmayabilir.