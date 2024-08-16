16 Ağustos 2024, Cuma
Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...
Temmuz ayında maaşlarına %19.31 oranında zam yapılan memurlar ve memur emeklileri, Ocak 2024'te alacakları ek artışı merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Ocak ayında maaşlara %10.71 oranında bir artış yapılabileceğini öngörüyor. Bu artış, memur ve memur emeklisi maaşlarının ne kadar yükseleceği konusunda ipuçları sunuyor. İşte Ocak 2024 için tahmin edilen zam oranları ve memur maaşlarına dair detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:26