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Haberler Galeri Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Temmuz ayında maaşlarına %19.31 oranında zam yapılan memurlar ve memur emeklileri, Ocak 2024'te alacakları ek artışı merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Ocak ayında maaşlara %10.71 oranında bir artış yapılabileceğini öngörüyor. Bu artış, memur ve memur emeklisi maaşlarının ne kadar yükseleceği konusunda ipuçları sunuyor. İşte Ocak 2024 için tahmin edilen zam oranları ve memur maaşlarına dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:26
Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71’lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2025'in ilk ayında maaşlarına yapılacak zamla yeni yıla merhaba diyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçen yıl belirlenen düzenlemeye göre, Ocak ayında maaşlara %6 oranında bir zam uygulanacak. Bunun yanı sıra, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı %10'u aşarsa, aşan kısmı kadar enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bu durum, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ek bir artışa yol açacak. Enflasyon tahminleri, maaş artışlarının yalnızca belirlenen zam oranı ile sınırlı kalmayacağını, enflasyon farkıyla daha da yükselebileceğini gösteriyor. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71’lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Merkez Bankası'ndan Yeni Tahminler

Merkez Bankası, Ağustos ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Bu anket, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %43.31 olarak belirledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı %14.89 olacak ve memurlar ile memur emeklileri %4.45 oranında enflasyon farkı alabilecek. Ocak ayında yapılacak %6'lık maaş zammı ile birlikte toplam artış oranı %10.71'e ulaşabilir.

Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71’lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Merkez Bankası'nın Tahmin Aralığı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin orta noktası %38 olarak belirlenmişken, tahmin aralığının üst bandı %42 olarak görülüyor. Yıl sonunda enflasyonun %38 olarak gerçekleşmesi durumunda, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı, enflasyon farkıyla birlikte %6.62 olacak. Eğer enflasyon tahmini olan %42 gerçekleşirse, maaş artışı %9.70'e çıkabilecek.

Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71’lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Ocak Ayında Açıklanacak Sonuçlar

Memurlar ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammının oranı, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Ayrıca, refah payı ve benzeri düzenlemelerin olup olmayacağı da aynı dönemde karara bağlanacak. Gözler Ocak ayında, yeni maaş artışlarına dair kesin bilgilerin açıklanacağı tarihte olacak.

Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71’lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 10.71 zamlı: 65.835,92

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 10.71 zamlı: 45.188,50