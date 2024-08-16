Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71’lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2025'in ilk ayında maaşlarına yapılacak zamla yeni yıla merhaba diyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçen yıl belirlenen düzenlemeye göre, Ocak ayında maaşlara %6 oranında bir zam uygulanacak. Bunun yanı sıra, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı %10'u aşarsa, aşan kısmı kadar enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bu durum, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ek bir artışa yol açacak. Enflasyon tahminleri, maaş artışlarının yalnızca belirlenen zam oranı ile sınırlı kalmayacağını, enflasyon farkıyla daha da yükselebileceğini gösteriyor. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...