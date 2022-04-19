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Ve açıklandı: Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER
Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Son günlerde Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı iddia edilmiş ve birçok formül gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da asgari ücrete zam" iddialarına yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından bu yıl asgari ücrete ikinci bir zammın gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...