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Haberler Galeri Ve açıklandı: Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

Ve açıklandı: Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Son günlerde Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı iddia edilmiş ve birçok formül gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da asgari ücrete zam" iddialarına yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından bu yıl asgari ücrete ikinci bir zammın gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:03
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Ve açıklandı: Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret 2022 yılı başında belirlendi. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zammın asgari ücretlilere de yapılması talep edildi. Konu hakkında birçok formül gündeme gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve açıklandı: Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin, "asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları"yla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor."

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Ve açıklandı: Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.

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Ve açıklandı: Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

EYT ÇIKACAK MI?

Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var." yanıtını verdi.

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Ve açıklandı: Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşte yeni rakamlar:

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL