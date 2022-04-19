Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesinde yapılması beklenen artış ile ilgili açıklamalarda buludu. Öte yandan ikramiyenin ödeneceği tarih de belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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