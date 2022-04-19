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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesinde yapılması beklenen artış ile ilgili açıklamalarda buludu. Öte yandan ikramiyenin ödeneceği tarih de belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:27
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Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Milyonların merakla beklediği soru yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyesine yönelik artış ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programına konuk olan Bakan Bilgin, ikramiyelerin ödeneceği tarihi de duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

2022 BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bakan Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını söyledi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

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Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

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Beklenen açıklama: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor."