EYT’de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

2022'DE EYT ÇIKACAK MI?

Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, "EYT ile ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var."