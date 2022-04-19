19 Nisan 2022, Salı
EYT'de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Uzun zamandır gündemde yer alan EYT konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. EYT'nin çıkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları ilgilendiren EYT hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:34
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