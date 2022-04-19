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Haberler Galeri EYT'de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT'de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Uzun zamandır gündemde yer alan EYT konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. EYT'nin çıkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları ilgilendiren EYT hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:34
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EYT’de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT 2022'de çıkacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT ile ilgili son dakika açıklamasına bulundu. EYT düzenlemesinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, son açıklamaları yakından takip ediyor. EYT ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

2022'DE EYT ÇIKACAK MI?

Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, "EYT ile ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var."

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EYT’de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT İLE EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler, bu düzenlemeyle emeklilik imkanına kavuşabilecek. Bu kapsamda olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilik zamanlarında maaşları için üç ayrı hesaplama yapılıyor. Daha sonra üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

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EYT’de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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EYT’de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor. En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle: Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı. Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.