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Haberler Galeri Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

Vatandaşlık maaşının duyurulmasıyla birlikte detayları araştırılmaya başlandı. Sosyal destek ödemeleriyle dar gelirli vatandaşlar desteklenmeye devam ederken aynı zamanda da sistem daha yararlı hale gelebilmesi için geliştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı için detayları aktardı. Peki vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? 2023 vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 13:41
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Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

Vatandaşlık maaşının duyurulmasıyla birlikte detayları araştırılmaya başlandı. Sosyal destek ödemeleriyle dar gelirli vatandaşlar desteklenmeye devam ederken aynı zamanda da sistem daha yararlı hale gelebilmesi için geliştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı için detayları aktardı. Peki vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? 2023 vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde;

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Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.

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Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz.

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Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?

Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."