HaberlerGaleriVatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?
Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Bakan Derya Yanık açıkladı! 2023 vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?
Vatandaşlık maaşının duyurulmasıyla birlikte detayları araştırılmaya başlandı. Sosyal destek ödemeleriyle dar gelirli vatandaşlar desteklenmeye devam ederken aynı zamanda da sistem daha yararlı hale gelebilmesi için geliştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı için detayları aktardı. Peki vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? 2023 vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman?