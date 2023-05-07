HaberlerGaleriAltın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: "Varlıklarınıza sahip çıkın!"
Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: "Varlıklarınıza sahip çıkın!"
Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. 14 Mayıs seçim hazırlıkları sürerken piyasanın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Bu sebeple altına dair uzmanların söyledikleri yakından takip ediliyor. 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altında fırtına başlıyor. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kesin konuştu. İşte o açıklamalar...