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Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: "Varlıklarınıza sahip çıkın!"

Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. 14 Mayıs seçim hazırlıkları sürerken piyasanın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Bu sebeple altına dair uzmanların söyledikleri yakından takip ediliyor. 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altında fırtına başlıyor. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kesin konuştu. İşte o açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:32
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Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: Varlıklarınıza sahip çıkın!

Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. 14 Mayıs seçim hazırlıkları sürerken piyasanın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Bu sebeple altına dair uzmanların söyledikleri yakından takip ediliyor. 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altında fırtına başlıyor. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kesin konuştu. İşte o açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: Varlıklarınıza sahip çıkın!

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından güvenli liman olarak altın, yeni bir rekora imza attı. Gram altın 1.293 lirayı gördü ve yatırımcılar ile yatırımcı adaylarının endişelerini artırdı. Uzmanlar, altını ellerinde bulunduran ancak ne yapacaklarını bilmeyenlere önemli bir tavsiyede bulundu.

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Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: Varlıklarınıza sahip çıkın!

Uzmanlar genel olarak altını bozdurmak isteyen yatırımcılara bir süre daha beklemelerini önerirken son günlerde önemli düşüşler yaşayan borsanın da bir yatırım aracı olarak tercih edilebileceğini belirtti.

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Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: Varlıklarınıza sahip çıkın!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak da tanınan İslam Memiş, dalgalı sürecin devam edebileceğini ve seçimlere kadar süreceğini belirtti. "Önümüzde kritik ve dalgalı bir seçim süreci var." diyen Memiş, "Yatırımcıların kısa vadede bir iki haftalık süre içerisinde varlıklarına sahip çıkmaları gerekiyor.

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Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: Varlıklarınıza sahip çıkın!

Altın elinde bulunanlar beklemeli. Ancak altın almayanlar, 1350 liranın altındaki seviyeleri beklemeliler. Kısa vadede, borsa ve euro üzerinden değerlendirme yapılabilir." şeklinde konuştu.