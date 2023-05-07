Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: "Varlıklarınıza sahip çıkın!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak da tanınan İslam Memiş, dalgalı sürecin devam edebileceğini ve seçimlere kadar süreceğini belirtti. "Önümüzde kritik ve dalgalı bir seçim süreci var." diyen Memiş, "Yatırımcıların kısa vadede bir iki haftalık süre içerisinde varlıklarına sahip çıkmaları gerekiyor.