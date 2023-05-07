07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BAĞ-KUR'luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

BAĞ-KUR'luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

SSK prim eşitliği bekleyen Bağ-Kur'lu için müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. EYT yasası ile emeklilikte devrim yaşandı. Ancak yeni düzenlemenin dışında kalanlar da unutulmadı. İlk etapta haklarını kazanamayanlar için müjdeli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 9000 prim gününün 7200 güne indirilecek. Prim eşitliği sayesinde 5 yıl daha erken emekli olacak olan esnasın yüzü güldü. İşte SSK Bağ-Kur prim eşitleme ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 13:18
  • 1
  • 18
BAĞ-KUR’luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

Bağ-Kur prim eşitliği son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT yasasından ilk etapta yararlanamayanlar için yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafa erken emeklilikte müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Peki Bağ-Kur 7200 günle emeklilik şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
BAĞ-KUR’luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

  • 3
  • 18
BAĞ-KUR’luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı. Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

  • 4
  • 18
BAĞ-KUR’luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

7200 GÜNLE PRİM PRİMLER EŞİTLENECEK!

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

  • 5
  • 18
BAĞ-KUR’luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.