BAĞ-KUR'luya SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!

SSK prim eşitliği bekleyen Bağ-Kur'lu için müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. EYT yasası ile emeklilikte devrim yaşandı. Ancak yeni düzenlemenin dışında kalanlar da unutulmadı. İlk etapta haklarını kazanamayanlar için müjdeli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 9000 prim gününün 7200 güne indirilecek. Prim eşitliği sayesinde 5 yıl daha erken emekli olacak olan esnasın yüzü güldü. İşte SSK Bağ-Kur prim eşitleme ile ilgili son gelişmeler...