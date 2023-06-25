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Haberler Galeri Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

"Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrette Temmuz ara zammı belli oldu. 2023 Ocak ayında yapılan zammın üzerine yüzde 34 daha yükseltilen asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından miktarlar yeniden hesaplandı. İşte askerlik ve doğum borçlanması yüze kaç zam geldi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 13:59
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Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

2023 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen kişiler, askerlik ve doğum borçlanması için güncel fiyatları merak ediyor. Temmuz 2023 asgari ücret zammının ardından gündeme gelen borçlanma ücretlerinde yeni rakamlar belli oldu. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU 2023?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

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Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

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Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.

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Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

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