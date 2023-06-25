Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!

"Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrette Temmuz ara zammı belli oldu. 2023 Ocak ayında yapılan zammın üzerine yüzde 34 daha yükseltilen asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından miktarlar yeniden hesaplandı. İşte askerlik ve doğum borçlanması yüze kaç zam geldi? İşte, detaylar...