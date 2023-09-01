01 Eylül 2023, Cuma
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...
"Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı açıldı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.Bu noktora birçok kişi, söz konusu ödemelerin ne kadar olacağını ve ne zaman verileceğini sorguluyor. İşte, vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:28
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17