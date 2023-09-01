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Haberler Galeri VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

"Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı açıldı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.Bu noktora birçok kişi, söz konusu ödemelerin ne kadar olacağını ve ne zaman verileceğini sorguluyor. İşte, vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:28
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VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

"Vatandaşlık maaşı nasıl alınır 2023-2024?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Aile Destek Programı çerçevesinde olan vatandaşlık maaşı hakkında detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaşmıştı. İşte, vatandaşlık maaşı son durum 2023!

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VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz.

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VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız."

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VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Eski Aile Bakanı Derya Yanık ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

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VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Eylül 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları, ödeme miktarı...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşının ödeme miktarı henüz açıklandı. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.