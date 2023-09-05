05 Eylül 2023, Salı
Tarım Kredi Market 1-17 Eylül ayı indirimli ürünler: Sıvı sabun 18.50, Çay 96.90, Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90…
Tarım Kredi Eylül ayının ilk indirimli ürünlerin kataloğunu yayınladı. 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL gibi yüzlerce ürün yer alıyor. Tam liste haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.09.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 12:30
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