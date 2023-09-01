HaberlerGaleriEn az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları
En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları
Kamu ve özel sektöre Eylül ayında en az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranmazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte Eylül ayı kamu personel alım ilanı
Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:17Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:22