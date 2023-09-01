01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

Kamu ve özel sektöre Eylül ayında en az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranmazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte Eylül ayı kamu personel alım ilanı

Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:22
  • 1
  • 13
En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

Kamuya, özel sektöre ve üniversitelere memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı Eylül ayında da tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 12.432 personel alımı gerçekleştirilecek. Kurumlarca yayınlanan ilanlar ile belirtilen kadrolara ilişkin başvuru şartlarından tarihine kadar tüm adımlar detayları ile açıklandı.Adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi veya adayları kurum içi sınava tabi tutuyor. İşte Eylül ayır güncel kamu ilanları..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

Adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi veya adayları kurum içi sınava tabi tutuyor. İşte Eylül ayır güncel kamu ilanları..

  • 3
  • 13
En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

EYLÜL AYI PERSONEL ALIM İLANLARI: 12.432 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kamu ve özel sektöre Eylül ayında 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. İşte ilanlar;

  • 4
  • 13
En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

- KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 26 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 4 EYLÜL - 17 EYLÜL)

- TİCARET BAKANLIĞI 15 TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 6 EYLÜL - 18 EYLÜL)

- ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 EYLÜL - 15 EYLÜL)

  • 5
  • 13
En az ilkokul mezunu 12.432 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak! Eylül ayı güncel kamu ilanları

- AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 EYLÜL - 27 EYLÜL)

- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 AĞUSTOS - 14 EYLÜL)

- BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 AĞUSTOS - 13 EYLÜL)