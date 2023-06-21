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Haberler Galeri VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

"Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor, nasıl ve nereden alınır? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 17:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 17:36
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VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

"Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler?" sorusunun cevabı sorgulanmaya devam ediyor. Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyla uygulanacak olan vatandaşlık maaşı gündemdeki yerini aldı. Başvuruda bulunmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. İşte vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.

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VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."

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VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde;