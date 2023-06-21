21 Haziran 2023, Çarşamba
VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...
"Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor, nasıl ve nereden alınır? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 17:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 17:36
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