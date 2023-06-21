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Haberler Galeri İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

"İşsizlik maaşı ne kadar sürede bağlanıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işsizlik ödeneği alanlar, işsizlik maaşlarını araştırıyor. Henüz bu maaştan faydalanmayanlar ise başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 17:58
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İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

"İşsizlik maaşı Temmuz 2023 ne kadar?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2023 asgari ücret ara zammın açıklanması sonrası işsizlik ödeneği alanlar konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından, 2023 yılı işsizlik maaşı taban ve tavan tutarları da değişti. İşte 2023 işsizlik maaşı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.

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İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çalışanların maaşlarının yüzde 40'ı kadar ödenen işsizlik maaşı aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçmiyor. Temmuz asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelirken en düşük işsizlik maaşının 5 bin 324, en yüksek 10 bin 650 lira olması bekleniyor.

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İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

*11 bin 402,32 TL olan yeni asgari ücretin yüzde 14'lük SGK primi bin 878,03 olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigorta primi 134,15 TL oldu.

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İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.