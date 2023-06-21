İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...

"İşsizlik maaşı ne kadar sürede bağlanıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işsizlik ödeneği alanlar, işsizlik maaşlarını araştırıyor. Henüz bu maaştan faydalanmayanlar ise başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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